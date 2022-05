Öz kızının ayaklarına zincir vurup eve kilitledi! Nedeni pes dedirtti

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’ndeki müstakil bir evin 2’nci katında meydana geldi. Yabancı uyruklu Semire M.’nin 8 çocuğundan en küçüğü olan V.C. (13), iddiaya göre sürekli evden kaçıp, kentteki trafik ışıklarında dilenmeye başladı. Ailesi tarafından defalarca uyarıldığı iddia edilen V.C., mart ayında evden kaçıp bir arkadaşının evinde kaldı. Daha sonra Usame C. (19), kaldığı adrese gidip kız kardeşini eve getirdi. Anne Semire M. de kızı V.C.’yi yatak odasındaki pencere demirlerine ayağından zincirle bağladı. Bir ay boyunca zincirle bağlı kalan V.C., 29 Nisan’da bağırarak yardım istedi. Kızın sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapısını açtırıp girdikleri evde V.C.’yi ayağındaki zinciri söküp kurtardı. V.C. ile o sırada evde olan ağabeyi Usame C. ve daha sonra ulaşılan anne Semire M., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. V.C. ifadesinde, “Bir ay boyunca ayağım zincirle bağlı şekilde yatak odasında kaldım. İhtiyaçlarımı annem karşılıyordu ancak zinciri hiç sökmedi. Olay günü eve gelen polis ekipleri beni kurtardı. Kimseden şikayetçi değilim” dedi.

Anne Semire M. ise ifadesinde, “Kızım haberim olmadan trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu. Sürekli evden kaçıyordu ve nerede kaldığını bilmiyordum. Sözümü dinlemiyordu. Evden kaçmaması için bir ay önce ayaklarını zincirle bağladım. Oğlumun olayla ilgisi yoktur” dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Usame C. ve anne Semire M. adliyeye sevk edildi. Bu sırada anne basın mensuplarını görünce kendini yere atıp zorluk çıkardı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar, mahkemece ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı. Ailesinden şikayetçi olmayan V.C. de devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi.