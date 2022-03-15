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    YaşamOrdu'da yalnız yaşayan yaşlı adamın feci ölümü!
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    Ordu'da yalnız yaşayan yaşlı adamın feci ölümü!

    Ordu’nun Korgan ilçesinde bir evde çıkan yangında tüpün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

    15.03.2022 - 00:35 | | İHA
    Ordu'da yalnız yaşayan yaşlı adamın feci ölümü!

    Olay, ilçeye bağlı Yukarı Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Dağkir'in (80) evinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı. Evdeki mutfak tüpünün de patlaması ile büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Rıza Dağkir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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