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    YaşamÖlen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
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    Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

    Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi servisinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Salih Ata'nın hayatını kaybetmesinin ardından yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Yoğun bakım ünitesinin camları kırılırken, klinik destek personeli Tahir Mete Güleç'in zedelenen kolu da alçıya alındı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    29.03.2022 - 13:27 | | DHA
    Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

    Olay, saat 10.00 sıralarında Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi servisi yoğun bakım ünitesinde meydana geldi. Beyin kanaması şikayeti ile hastaneye giriş yapan Salih Ata'nın tedavi sürecinde koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede 4 gün tedavi gören Ata, bugün yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Salih Ata'nın yakınları sinir krizi geçirerek doktor Avşar Zerman, sağlık çalışanları Cihat Yıldız ve Kübra Şahin ile klinik destek personeli Tahir Mete Güleç ile Davut Taş'a saldırdı. Hastanenin güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Saldırı sırasında yoğun bakım ünitesinin camları da kırıldı. Şüpheliler kaçarken, Tahir Mete Güleç'in zedelenen kolu alçıya alındı. Sağlık çalışanları, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Genel Sağlık İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanı Nuh Karakaya, sağlıkta yaşanan şiddet olayına tepki göstererek, sorumlular hakkında en ağır işlemin yapılmasını istedi.

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