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    YaşamÖğretmenin sır ölümü! Evinde bu halde bulundu
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    Öğretmenin sır ölümü! Evinde bu halde bulundu

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir öğretmen evinde ölü bulundu.

    16.04.2022 - 18:22 | | İHA
    Öğretmenin sır ölümü! Evinde bu halde bulundu

    Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 2407 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Üstündağ Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Rıdvan Kadırhan’ın (50) ayrı yaşadığı eşi, öğretmene telefonla ulaşamayınca endişeye kapılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, sitede öğretmenin yaşadığı dairenin içine camdan girerek etrafı kontrol etti. Evin banyosuna giren ekipler, Rıdvan Kadırhan’ın hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerin çalışmaları neticesinde öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze aracına yüklenen öğretmenin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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