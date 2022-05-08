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    YaşamOğlunu boynunu keserek öldürmeye çalışan baba cezaevinde intihar etti
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    Oğlunu boynunu keserek öldürmeye çalışan baba cezaevinde intihar etti

    Zonguldak’ta 16 yaşındaki oğlunu boynunu keserek öldürmeye çalışan şahıs, tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar etti.

    08.05.2022 - 09:20 |
    Oğlunu boynunu keserek öldürmeye çalışan baba cezaevinde intihar etti

    Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ta pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf Akmısır, geçtiğimiz yıl Şubat ayında oğlu A.O.A.’yı Filyos’a su doldurmak için götürdüğü sırada boş bir alanda aracını park ederek, yanındaki bıçakla oğlunun ensesini kesti. Çocuğun kanlar içinde kaldığını görerek öldüğünü düşünen baba, emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Babanın ifadeleri üzerine olay yerine giden polis ekipleri A.O.A.'yı yaralı halde buldu. 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.O.A., Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.O.A., tedavisinin ardından taburcu oldu.

    Baba Yusuf Akmısır ise, sabah uyandığında oğlunu Allah yolunda kurban etmesinin istendiğini ifade ederek, “Oğlumu araca bindirdim. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Kendi adıma rabbime kurban ettim” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

    Cezaevinde intihar etti

    Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Yusuf Akmısır, tutuklu bulunduğu Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Akmısır, dün akşam saatlerinde cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi.

    Akmısır'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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