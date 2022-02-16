Namazdan sonra tesbih nasıl çekilir? Tesbih çekerken söylenenler

Farz olan vakit namazlarından sonra tesbih çekmek sünnettir. Peygamber Efendimiz (SAV),

ömrü boyunca namazlardan sonra tesbihatlar çekmiş ve bunu da ümmetine tavsiye etmiştir. Namazdan sonra yapılan tesbihat ile Allah’a yakınlaşma ve imanı artırma yapılmış oluyor.

Tesbihat, camilerde her vakit namazdan sonra yapılıyor. Namazınızı evde kılıyorsanız evde de tesbih çekebilirsiniz.

Namazdan Sonra Tesbih Nasıl Çekilir?

Allah’ın rızasını kazanmak ve kılınan namazın kabul edilmesini sağlamak için namazdan sonra yapılan zikire tesbih denir. El-Ahzab suresinde “Ey inananlar, Allah’ı çokça zikredin. O’nu sabah akşam tesbih edin” buyrulmuştur.

Tesbihat iki şekilde yapılabilir. Birincisi camilerde uygulanan kısa tesbihat bir de uzun tesbihattır. Uzun tesbihat çok zaman aldığı camilerde uygulanmıyor. İsteyen kişiler evlerinde uzun tesbihatı çekebilirler. Uzun tesbihatta Allah’ın 99 ismi olan Esma-ül Hüsna okunuyor. Ayrıca her vaktin tesbihatı farklıdır. Vakte göre Fetih, Bakara, Aşr surelerinden ayetler de okunuyor.

Tesbih Çekerken Söylenenler

Namaz bittikten yani sağa ve sola selam verdikten sonra tesbih çekmeye başlayabilirsiniz. Tesbihatta;

- Peygambere Salavat,

- “ Subhanallahi vel hamdulillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” duası,

- Ayetel Kürsi,

- 33'er defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber,

- “Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mükü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey`in kadîr" duası

- Fatiha Suresi

- Her Müslümanın içinden kendi diliyle edeceği dua edilir.

Tesbihat Nasıl Yapılır?

Camide cemaatle birlikte kılınan namazlarda müezzin tesbihatı okuyarak, yönlendiriyor. Siz sadece salavat getiriyorsunuz. Ayetel Kürsiyi içinizden okuyorsunuz. Daha sonra da tesbihleri çekiyorsunuz.

Camide tesbihat; namazdan bittikten yani sağa ve sola selam verdikten sonra müezzin “A la resulüne salavat” der. Siz de içinizden “Allahümme salli ala seyyidina Muhammed’in ve ala ali seyyidina Muhammed” diyerek Peygamber Efendimize salavat getiriyorsunuz.

Müezzin, -“ Subhanallahi vel hamdulillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” duasını okuyor. Dua bittikten sonra ellerinizi açıp, Ayetel Kürsi’yi okuyorsunuz.

Müezzin sırasıyla Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahü Ekber diyor. Her lafzatullahı söylediğinde ister parmaklarınızla isterseniz tesbihle 33’er defa Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahü Ekber zikiri çekiyorsunuz.

Zikir çekme bittikten müezzin - “Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-müküve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey`in kadîr" duasını okuyor. "Allahummaşurna fiy zumretis salihin" dedikten sonra ellerinizi açıp, içinizden niyaz ve muradınızı içeren duanızı ediyorsunuz.

Dua etme bittikten sonra Fatiha suresi okunup, salâvatı şerif getirilerek tesbihat sonlandırılıyor.

Evde Tesbihat; Camide yaptığınız tesbihatın aynısını evinizde de yapabiliyorsunuz. Evinizde müezzin de siz olduğunuz için bütün duaları ve zikirleri kendiniz söyleyip, getiriyorsunuz. İsterseniz tesbihattan sonra Kuran-ı Kerim okuyabilirsiniz.

Tesbihatın Önemi ve Fazileti Nedir?

Namazdan sonra yapılan tesbihat, sünnet-i Seniyyedir. Yani Peygamber Efendimizin bir sünnetini yerine getirmiş oluyorsunuz. Allah (CC), Kuran-ı Kerim’de “Beni bol bol zikredin” buyurmuştur. Tesbihatta, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber ve “La ilahe İllallah” diyerek Allah’ı bolca zikretmiş oluyorsunuz.

Peygamber Efendimiz (asm); “Her namazın ardından 33’er defa ‘Subhânallah, Elhamdülillâh ve Allahu Ekber’ deyip akabinde de “Lâ ilâhe illallahü” duasını okursanız, deniz köpüğü kadar bile günahlarınız olsa bağışlanırsınız” buyurmuştur.

Her vakit namazından sonra sürekli tesbih çeken Müslümanlar Allah’ı (CC) tesbih ederek, sena ve tazim ederler. Böylelikle; Allah’ı (c.c.) çokça zikretme, salavat getirme, şükretme ve tövbe istiğfar etme güzelliğine nail olurlar.