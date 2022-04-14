°
Şehir seçiniz
    BİST2.4750.61EURO15.88-0.21USD14.620.18ALTIN927.91-0.04
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamMuhtara silahlı saldırı! Arazi kavgası kanlı bitti
    HaberlerYaşam Haberleri Muhtara silahlı saldırı! Arazi kavgası kanlı bitti
    ABONE OL

    Muhtara silahlı saldırı! Arazi kavgası kanlı bitti

    Tokat’ın Niksar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeni ile silahlı saldırıya uğrayan köy muhtarı hayatını kaybetti.

    14.04.2022 - 22:50 |
    Muhtara silahlı saldırı! Arazi kavgası kanlı bitti

    Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesine bağlı Işıklar köyünde arazi anlaşmazlığı dolayısı ile aralarında husumet bulunan Selim K. (49) ile köy muhtarı Erdal Özsoy (52) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu av tüfeği ile Özsoy’a 3 el ateş açan Selim K. olay yerinden kaçtı. Muhtar hayatını kaybederken, zanlı Selim K. ise jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı. Evde yapılan aramada av tüfeği ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Köyde jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisi Moskva ile ilgili son dakika gelişmesi! Rusya resmen açıkladı

    Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisi Moskva ile ilgili son dakika gelişmesi! Rusya resmen açıkladı

    İBB'den 'öğrenci zam farkı' için flaş karar! İmamoğlu: İndirimi veto edeceğim

    İBB'den 'öğrenci zam farkı' için flaş karar! İmamoğlu: İndirimi veto edeceğim

    AKINCI B TİHA'dan muhteşem performans! Selçuk Bayraktar paylaştı

    AKINCI B TİHA'dan muhteşem performans! Selçuk Bayraktar paylaştı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisi Moskva ile ilgili son dakika gelişmesi! Rusya resmen açıkladı

    Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisi Moskva ile ilgili son dakika gelişmesi! Rusya resmen açıkladı

    Sıradaki Haber
    İBB'den 'öğrenci zam farkı' için flaş karar! İmamoğlu: İndirimi veto edeceğim

    İBB'den 'öğrenci zam farkı' için flaş karar! İmamoğlu: İndirimi veto edeceğim

    Sıradaki Haber
    Bakan Kurum, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi

    Bakan Kurum, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi

    Sıradaki Haber
    Bankalardan emeklilere promosyon fırsatı! 2.750 TL’ye kadar çıkıyor! Hangi banka ne kadar veriyor?

    Bankalardan emeklilere promosyon fırsatı! 2.750 TL’ye kadar çıkıyor! Hangi banka ne kadar veriyor?

    Sıradaki Haber