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    Metruk bina alev alev yandÄ±

    Bolu'da, 2 katlÄ± ahÅŸap metrukÂ bina yandÄ±.Â

    13.02.2022 - 08:45 | | Murat KÃœÃ‡ÃœK/BOLU,(DHA) -
    Metruk bina alev alev yandÄ±

    YangÄ±n, saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda GÃ¶lyÃ¼zÃ¼ Mahallesi Åžehit Kani Caddesi'nde meydana geldi. Metruk 2 katlÄ± ahÅŸap binada bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevler, kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yerek binayÄ± sardÄ±. YangÄ±nÄ± gÃ¶renler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na mÃ¼dahale etti. YangÄ±n, yaklaÅŸÄ±k 1 saatlik Ã§alÄ±ÅŸma sonucu sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeninin belirlenmesi iÃ§in inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

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