Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Peş peşe açıklamalar!
AFAD saat 06.35'te Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
30.04.2022 - 09:45 |
Marmara Denizi'nde saat 06.35'te 3.5 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak açıklandı.
KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre, Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 06:35 olarak açıklanırken derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.