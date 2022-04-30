Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Peş peşe açıklamalar!

Marmara Denizi'nde saat 06.35'te 3.5 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre, Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 06:35 olarak açıklanırken derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.