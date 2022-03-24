BaÅŸÄ±bÃ¼yÃ¼k Mahallesi BaÅŸÄ±bÃ¼yÃ¼k Caddesi'nde bulunan 4 katlÄ± binanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaki dairede 06.30 sÄ±ralarÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevler kÄ±sa sÃ¼rede daireyi sararken, olay yerine itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Â

MAHSUR KALAN 3 KÄ°ÅžÄ°YÄ° Ä°TFAÄ°YE KURTARDI Â

Haber verilmesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan daireye mÃ¼dahale ederek sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rerken, Ã¼st katlarda mahsur kalan bir kadÄ±n, "OÄŸlum daire de mahsur kaldÄ±. Ne olur onu da kurtarÄ±n" dediÄŸi kameralara yansÄ±dÄ±. Ãœst katlarda mahsur kalan biri Ã§ocuk 3 kiÅŸi itfaiyenin merdiven aracÄ±yla kurtarÄ±larak saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim edildi. YangÄ±n da herhangi yaralÄ± veya can kaybÄ± yaÅŸanmazken dairede maddi hasar oluÅŸtu. Ä°tfaiye ve polis ekipleri yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni araÅŸtÄ±rÄ±yor.Â

Ã‡evre sakini Murat Ã–ztÃ¼rk, "DÄ±ÅŸarÄ±dan sesleri duyduk. Camdan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda gÃ¶rdÃ¼k yangÄ±nÄ±. Bir yardÄ±mÄ±z olur mu diye geldik. Ãœst katlarda mahsur kalanlarÄ± itfaiye ekipleri kurtardÄ±" dedi.(DHA)

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