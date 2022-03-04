Malatya'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sularında Malatya-Hekimhan karayolu üzerinde bulunan Çebis Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Kara’nın (28) kullandığı 44 ACV 574 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel çıkışında beton bloklara çarptı. Feci kazada araç sürücü olay yerinde, araçta yolcu olarak bulunan Belkıse Deniz (24) kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden araç sürücüsü ile Belkıse Deniz’in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.