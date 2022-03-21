°
Şehir seçiniz
    BİST2.1721.27EURO16.370.09USD14.820.25ALTIN921.740.85
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamLüks teknesinde ölü bulundu! Yakınlarının gelmesiyle ortaya çıktı
    HaberlerYaşam Haberleri Lüks teknesinde ölü bulundu! Yakınlarının gelmesiyle ortaya çıktı
    ABONE OL

    Lüks teknesinde ölü bulundu! Yakınlarının gelmesiyle ortaya çıktı

    Antalya’da geçici oturma izni bulunan Hollanda vatandaşı 67 yaşındaki Gerardus Joseph Kleijngeld, lüks teknesinde ölü bulundu.

    21.03.2022 - 16:18 |
    Lüks teknesinde ölü bulundu! Yakınlarının gelmesiyle ortaya çıktı

    Olay, 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, geçici oturma izni bulunan 67 yaşındaki Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Keıjngeld’den haber alamayan yakınları, sürekli kaldığı barınaktaki lüks teknesine geldi.

    Teknenin kamarasına giren yakınları Kleijngeld’i yerde hareketsiz olarak gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Tekneye giren sağlık ekipleri, Kleijngeld’in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Lüks teknesinde ölü bulundu Yakınlarının gelmesiyle ortaya çıktı



    Polis tekneden görüntü alınmaması için gazetecileri bölgeden uzaklaştırarak yaklaşık 50 metre uzaklıktaki iskelenin girişine güvenlik şeridi çekerek bölgeye girişleri kapattı.

    Lüks teknesinde ölü bulundu Yakınlarının gelmesiyle ortaya çıktı



    Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kleijngeld’in cenazesi ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

    Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

    İl il haftalık vaka haritası belli oldu! Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...

    İl il haftalık vaka haritası belli oldu! Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...

    Bakan Ersoy: Sertifikasyon bazında kendini ispatlamış ilk proje olacak

    Bakan Ersoy: Sertifikasyon bazında kendini ispatlamış ilk proje olacak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kuyumcular Altınbank kuruyor!

    Kuyumcular Altınbank kuruyor!

    Sıradaki Haber
    İBB öğrenci kartına yaş sınırı mı geliyor? 25 yaş üstü ulaşımda öğrenci kartı kullanamayacak mı? İETT’ye zam mı geldi?

    İBB öğrenci kartına yaş sınırı mı geliyor? 25 yaş üstü ulaşımda öğrenci kartı kullanamayacak mı? İETT’ye zam mı geldi?

    Sıradaki Haber
    Ukrayna: 15 bin Rus askerini öldürdük

    Ukrayna: 15 bin Rus askerini öldürdük

    Sıradaki Haber
    Devletten işverene ücret desteği! Üretim Sürecine Katılım desteği nedir? Çalışanın maaşı nasıl olacak? Bakan Bilgin açıkladı!

    Devletten işverene ücret desteği! Üretim Sürecine Katılım desteği nedir? Çalışanın maaşı nasıl olacak? Bakan Bilgin açıkladı!

    Sıradaki Haber