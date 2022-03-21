Lüks teknesinde ölü bulundu! Yakınlarının gelmesiyle ortaya çıktı

Olay, 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, geçici oturma izni bulunan 67 yaşındaki Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Keıjngeld’den haber alamayan yakınları, sürekli kaldığı barınaktaki lüks teknesine geldi.

Teknenin kamarasına giren yakınları Kleijngeld’i yerde hareketsiz olarak gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Tekneye giren sağlık ekipleri, Kleijngeld’in hayatını kaybettiğini belirledi.







Polis tekneden görüntü alınmaması için gazetecileri bölgeden uzaklaştırarak yaklaşık 50 metre uzaklıktaki iskelenin girişine güvenlik şeridi çekerek bölgeye girişleri kapattı.







Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kleijngeld’in cenazesi ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.