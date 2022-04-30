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    YaşamKuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi : 1 ölü , 1 yaralı
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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi : 1 ölü , 1 yaralı

    Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda hayvan yemi yüklü tır devrildi. Tır şoförü hayatını kaybederken yedek şoför ise yaralandı.

    30.04.2022 - 07:21 |
    Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi : 1 ölü , 1 yaralı

    Kaza saat 04:45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ercan Tezcan (49) idaresindeki hayvan yemi yüklü 39 LT 500 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kuzey Marmara Otoyolunda tır devrildi : 1 ölü , 1 yaralı

    Yaklaşık 100 metre sürüklenen tır sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yedek sürücü Ömer Demir (35) ise hafif şekilde yaralandı. Kaza sebebiyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Yola saçılan hayvan yemleri Kuzey Marmara Otoyolu görevlileri tarafından temizlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sürücünün cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yaralanan Ömer Demir ise hastaneye sevk edildi.

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