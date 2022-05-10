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    YaşamKöpeğini motosikletin arkasına bağlayıp koşturdu! Skandal anlar
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    Köpeğini motosikletin arkasına bağlayıp koşturdu! Skandal anlar

    Manisa'nın Salihli ilçesinde, sahibi tarafından bir köpeğin sepetli motosikletin arkasına bağlanıp, koşturularak götürülmesi cep telefonuyla görüntülendi. Jandarma köpeğe el koyup, tedavisi için belediye rehabilitasyon merkezine teslim ederken, sahibi D.K. (50) hakkında adli işlem başlatılmak üzere tutanak tuttu.

    10.05.2022 - 11:58 |
    Köpeğini motosikletin arkasına bağlayıp koşturdu! Skandal anlar

    Olay, Salihli-Ödemiş kara yolu Allahdiyen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir sürücünün sepetli motosikletinin arkasına bağladığı köpeği, eziyet ederek götürdüğü anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, köpeğin arkasına bağlandığı motosikletin hızına yetişebilmek için zaman zaman zor anlar yaşadığı da görüldü.

    Köpeğini motosikletin arkasına bağlayıp koşturdu Skandal anlar

    Durumu gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, plakasından yola çıkarak motosikletin sürücüsünü tespit etti. Jandarma, sürücü D.K. hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatılmak üzere tutanak tuttu. Köpeğe ise el konulup, bir kamyonetle tedavi için Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülüp, teslim edildi.

    Köpeğini motosikletin arkasına bağlayıp koşturdu!Manisa'nın Salihli ilçesinde, sahibi tarafından bir köpeğin sepetli motosikletin arkasına bağlanıp, koşturularak götürülmesi cep telefonuyla görüntülendi. Jandarma köpeğe el koyup, tedavisi için belediye rehabilitasyon merkezine teslim ederken, sahibi D.K. (50) hakkında adli işlem başlatılmak üzere tutanak tuttu.

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