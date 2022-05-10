Köpeğini motosikletin arkasına bağlayıp koşturdu! Skandal anlar

Olay, Salihli-Ödemiş kara yolu Allahdiyen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir sürücünün sepetli motosikletinin arkasına bağladığı köpeği, eziyet ederek götürdüğü anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, köpeğin arkasına bağlandığı motosikletin hızına yetişebilmek için zaman zaman zor anlar yaşadığı da görüldü.

Durumu gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, plakasından yola çıkarak motosikletin sürücüsünü tespit etti. Jandarma, sürücü D.K. hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatılmak üzere tutanak tuttu. Köpeğe ise el konulup, bir kamyonetle tedavi için Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülüp, teslim edildi.