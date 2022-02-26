Olay saat 18.30 sÄ±ralarÄ±nda BahÃ§ekÃ¶y Mahallesi, Valide Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olan ve hakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±ra kararÄ± bulunan SatÄ±lmÄ±ÅŸ A. ile Aysun A. arasÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Ã¼zerinde bulunan bÄ±Ã§akla Aysun A.'ya saldÄ±ran SatÄ±lmÄ±ÅŸ A. eÅŸini 4 yerinden bÄ±Ã§akladÄ±. YaralÄ± kadÄ±n, "Mutlu musun ÅŸimdi?" diye baÄŸÄ±rarak kendisini bÄ±Ã§aklayan eÅŸine tepki gÃ¶sterdi.Â

VATANDAÅžLAR MÃœDAHALE ETTÄ°

Olay sÄ±rasÄ±nda caddeden geÃ§en vatandaÅŸlarÄ±n mÃ¼dahale etmesi, Aysun A.'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kurtardÄ±. Ã‡evre sakinleri, SatÄ±lmÄ±ÅŸ A.'yÄ± yere yatÄ±rarak etkisiz hale getirdi. VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Ä°lk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±lan Aysun A. ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafÄ±ndan SatÄ±lmÄ±ÅŸ A. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak, polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Aysun A.'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun ise iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

GÃ–RGÃœ TANIÄžI YAÅžANANLARI ANLATTI

Olay anÄ±nda yaÅŸananlarÄ± anlatan, Nuri BozacÄ±, Ben iÃ§erideydim. Arka tarafta oturuyordum. Birden baÄŸÄ±rÄ±ÅŸlar oldu. DÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±m. Â Bir arbede yaÅŸanÄ±yordu orada. Â Birisinin elinde bÄ±Ã§ak vardÄ±. Yerde yatan bir bayan vardÄ±. AyÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan kardeÅŸleri de vardÄ±. Arbede yaÅŸandÄ±, dÄ±ÅŸarÄ±daki bÃ¼tÃ¼n insanlar da bu tarafa doÄŸru geldi. Buraya gelince bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rganÄ±n elindeki bÄ±Ã§aÄŸÄ± almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Â AyÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. O sÄ±rada bizde durumu ambulansa ve polise haber verdik. Onlarda hemen geldiler mÃ¼dahale ettiler. Â KadÄ±nÄ± tam gÃ¶rmedim ama bÄ±Ã§ak darbesi aldÄ± diye biliyorum. SaldÄ±rgan yakalandÄ± hemen. Olay yerinde zaten onu kenara Ã§ektiler. AyÄ±rmaya gelen insanlar bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rganÄ± yan tarafa aldÄ±lar. Olay, akÅŸam ezanÄ±na yakÄ±n saatlerde 18.00-18.30 saatleri arasÄ±nda yaÅŸandÄ±" diye konuÅŸtu.