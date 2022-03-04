'Kedi' lakaplı hırsızlık şüphelisine suçüstü

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Nilüfer ilçesindeki 18 farklı evden ziynet ve değerli eşya çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki 84 güvenlik kamerasının görüntüleri izleyen ekipler, şüphelinin konutlara tırmanarak çıktığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aranan kişinin ‘Kedi’ lakaplı Ş.K. olduğunu belirledi. Ekipler, Ş.K.’yi bir evden hırsızlık yaptığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.