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    YaşamKaza yapan otomobil 50 metre sürüklendi!
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    Kaza yapan otomobil 50 metre sürüklendi!

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi.

    23.04.2022 - 16:47 |
    Kaza yapan otomobil 50 metre sürüklendi!

    Edinilen bilgiye göre Sahabiye Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 27 AG 273 plakalı hafif ticari araçla çarpışan 16 RAN 30 plakalı otomobil, yan yatarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, otomobilde bulunan 1 kişi, tedavi edilmek üzere ambulansa bindirildi. İncelemelerin ardından otomobil, bulunduğu yerden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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