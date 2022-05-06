°
Şehir seçiniz
    BİST2.4661.47EURO15.69-0.10USD14.870.09ALTIN897.130.05
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamKaza sonrası kendisine tepki gösterenlere palayla saldırdı, sonra ateş açtı
    HaberlerYaşam Haberleri Kaza sonrası kendisine tepki gösterenlere palayla saldırdı, sonra ateş açtı
    ABONE OL

    Kaza sonrası kendisine tepki gösterenlere palayla saldırdı, sonra ateş açtı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından sürücüler arasında çıkan tartışma, mahallelinin de karışmasıyla arbedeye dönüştü. Sürücülerden biri, kendisini bağırmaması yönünde uyaran mahalleliden 2 kişiye önce palayla saldırdı, ardından da belindeki tabancayı çıkartıp ateş etti. Ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

    06.05.2022 - 00:03 | | DHA
    Kaza sonrası kendisine tepki gösterenlere palayla saldırdı, sonra ateş açtı

    Olay, Mesudiye Mahallesi Harman Sokakta meydana geldi. Hakan Kurt (36) yönetimindeki 43 RK 702 otomobil, Samet Turan (37) yönetimindeki 16 KNH 10 plakalı otomobile çarptı. Hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

    ÖNCE PALA İLE SALDIRDI, SONRA ATEŞ AÇTI

    Tartışmayı duyarak evlerinden sokağa çıkan Mustafa Yüncü (40) ve Yusuf Mutlu (39), bağıran sürücü Hakan Kurt'a tepki gösterdi. Hakan Kurt, kendisini bağırmaması için uyaran Mustafa Yüncü ve Yusuf Mutlu’ya önce otomobilinde bulunan palayla saldırdı, ardından da belindeki tabancayı çıkarıp kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği Yüncü ve Mutlu kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, kaçan sürücü Hakan Kurt ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Beyaz Saray’ın yeni sözcüsü Karine Jean-Pierre olacak

    Beyaz Saray’ın yeni sözcüsü Karine Jean-Pierre olacak

    Maaş artışı müjdesi! 3600 ek göstergeyle ilgili flaş açıklama: Beklentileri karşılayacak

    Maaş artışı müjdesi! 3600 ek göstergeyle ilgili flaş açıklama: Beklentileri karşılayacak

    Thodex davasında karar: Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi

    Thodex davasında karar: Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beyaz Saray’ın yeni sözcüsü Karine Jean-Pierre olacak

    Beyaz Saray’ın yeni sözcüsü Karine Jean-Pierre olacak

    Sıradaki Haber
    Maaş artışı müjdesi! 3600 ek göstergeyle ilgili flaş açıklama: Beklentileri karşılayacak

    Maaş artışı müjdesi! 3600 ek göstergeyle ilgili flaş açıklama: Beklentileri karşılayacak

    Sıradaki Haber
    Thodex davasında karar: Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi

    Thodex davasında karar: Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi

    Sıradaki Haber
    Süper Loto sonuçları sorgulama: 5 Mayıs Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 5 Mayıs Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Sıradaki Haber