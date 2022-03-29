°
Şehir seçiniz
    BİST2.1720.00EURO16.300.15USD14.820.07ALTIN916.570.08
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamKağıthane’de yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı bıçaklanarak öldürüldü
    HaberlerYaşam Haberleri Kağıthane’de yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı bıçaklanarak öldürüldü
    ABONE OL

    Kağıthane’de yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı bıçaklanarak öldürüldü

    Kağıthane’de kağıt toplayıcısı yabancı uyruklu şahıs şah damarından bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçarak uzaklaştı. Yaşanan cinayet ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    29.03.2022 - 08:29 |
    Kağıthane’de yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı bıçaklanarak öldürüldü

    Olay dün akşam saat 23.30’da Kağıthane’de bir caddede gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcılığı yapan 4 kişi cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek yabancı uyruklu bir kişinin diğer kişiyi bıçaklamasına neden oldu. Diğer iki kişi ise olay yerinden kaçtı.

    Şah damarından bıçaklandı

    Arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen yabancı uyruklu M.S.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise hızlıca uzaklaştı. Bıçaklanan kişinin yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Yaşanan cinayet ile ilgili inceleme başlatıldı

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmada olay yerine yakın bir yerde de cinayette kullanıldığı düşünülen muştaya rastlandı.

    Olay yeri çalışması 3 saat sürdü

    Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısının öldürüldüğü yerde yapılan olay yeri inceleme çalışması 3 saat sürdü. Ekipler ölen şahsın öldüğü yerden çevrede bulunan otomobillere kadar geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise her yerde aranıyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Rus pilotlar birer birer kaçıyor! İran modeli gündemde

    Rus pilotlar birer birer kaçıyor! İran modeli gündemde

    Mariupol’de ilerleyen Rus tankı el tipi tanksavar ile vuruldu

    Mariupol’de ilerleyen Rus tankı el tipi tanksavar ile vuruldu

    İstanbul'da tarihi Rusya-Ukrayna zirvesi! Dünyanın gözü Dolmabahçe'de: Müzakereler öncesi iki ülkeden kritik mesajlar...

    İstanbul'da tarihi Rusya-Ukrayna zirvesi! Dünyanın gözü Dolmabahçe'de: Müzakereler öncesi iki ülkeden kritik mesajlar...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rus pilotlar birer birer kaçıyor! İran modeli gündemde

    Rus pilotlar birer birer kaçıyor! İran modeli gündemde

    Sıradaki Haber
    Adana'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

    Adana'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

    Sıradaki Haber
    Çaykur kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta 2022? İşçi alımı ÇAYKUR kura çekimi canlı izle!

    Çaykur kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta 2022? İşçi alımı ÇAYKUR kura çekimi canlı izle!

    Sıradaki Haber
    ​Akaryakıt fiyatları düşecek mi? İndirim açıklaması geldi, benzin, motorin...

    ​Akaryakıt fiyatları düşecek mi? İndirim açıklaması geldi, benzin, motorin...

    Sıradaki Haber