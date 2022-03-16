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    YaşamKadın polis, meslektaşı eşinin tabancasıyla yaşamına son verdi
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    Kadın polis, meslektaşı eşinin tabancasıyla yaşamına son verdi

    Bursa'da polis memuru Tuğba D. (42), polis eşinin tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Tuğba D.'nin psikolojik sorunlarından dolayı raporlu olduğu, geri hizmette görev yaptığı ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

    16.03.2022 - 22:06 | | Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
    Kadın polis, meslektaşı eşinin tabancasıyla yaşamına son verdi

    Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Abdi İpekçi Bulvarı'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Tuğba D., iddiaya göre, akşam saatlerinde eve geldikten sonra polis olan eşi A.D.'nin tabancasını aldı. Tuğba D., başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tuğba D.'yi kanlar içerisinde bulan sağlık ekipleri, talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Tuğba D.'nin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Öte yandan, Tuğba D.'nin psikolojik sorunlarından dolayı raporlu olduğu ve geri hizmette görev yaptığı, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. 

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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