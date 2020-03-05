Jako Papağanı ne yer? Özellikleri nedir?

Doğada yaşamını sürdüren Jako papağanları, ağaçlardaki meyveleri ve bu meyvelerin tohumlarını yiyerek beslenirler. Evde yetiştirilmesi söz konusu olan Jako papağanlarının beslenmelerin için gereksinimi söz konusu olan yiyecekler oldukça fazladır.

JAKO PAPAĞAN NE YER?

Jako papağını hazır olarak üretimi söz konusu olan ve kaliteli nitelikteki kuru mamaları yiyebilir. Ayrıca yiyebileceği diğer besinler ise şunlardır;

- Tuzsuz ay çekirdeği,

- Haşlanmış yumurta,

- Yer fıstığı,

- Fındık,

- Yulaf

- Peynir

- Marul

- Mısır,

- Pişmiş et,

- Haşlanmış patates gibi çeşitli yiyecekleri rahatlıkla yiyebilir. Bu noktada asıl önemli olan konu Jako papağanlarının günlük beslenme programlarında birbirinden farklı nitelik barındıran 3-5 yiyecek grubundan olmasıdır.

YAVRU BAKIMI NASIL YAPILIR?

Yavru Jako papağanlarının bakımında en önemli konulardan biri bir yavrunun en az 2 hafta boyunca ebeveynlerinin yanında bulunmalarına izin verilmesi olmaktadır. Çünkü bu dönemlerde yavru Jako papağanlarının sindirim sistemleri henüz gelişmiş durumda değildir.Yavru jako papağanları, beslenme döneminde ebeveynlerinden gıdalara karışan yararlı bakterilere ihtiyaç duyar. Çünkü yavruların bağırsaklarındaki fauna ve floranın gelişiminde bu bakterilerin çok önemli bir etkisinin varlığı söz konusudur.

Avrupa'daki ülkelerde yavru Jako papağanlarının beslenmesinde bebek maması tercih edilmektedir. Çünkü bebek mamalarının içeriğindeki yulaf unu ve vitamin içeren bebek bisküvileri de yavru Jako papağanlarının yiyebildiği bir besindir. Hazır hale getirilen bebek maması, yavru Jako papağanlarına bir şırınga yardımı ile verilebilir. Ancak yavru Jako papağanlarının mideleri bu dönemlerde çok küçüktür. Bu nedenden ötürü verilecek mamanın gün boyunca aralıklı olarak azar azar olması önemlidir.

Yavru Jako papağanlarının protein gereksinimleri de diğer yaş dönemlerine kıyasla daha fazla olmaktadır. Bundan dolayı da yavru Jako papağanlarına yumurta sarısı verilmesi önemlidir. Bu sayede ihtiyaç duydukları protein ihtiyaçları önemli ölçüde sağlanabilmektedir.

JAKO PAPAĞANI NEDİR?

Sahip olduğu son derece ilgi çekiciliği özelliği ile Afrika kökenli gri papağan olarak bilinirler. Ayrıca Amazon papağanı olarak da bilindiklerinin söylenmesi mümkündür. Jako papağanları diğer bir tanımıyla gri papağanlar genellikle Güney Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya kıtalarında yaşarlar.

Dünya çapında pek çok insanın beslenmeyi en çok tercih ettiği papağan papağan türlerinden biridir. Jako papağanı, Afrika Gri Papağanları olarak tanımlanmaktadır. Diğer papağan türleri sahip oldukları son derece göz alıcı renk ve güzelliklerine rağmen Jakolar kadar ilgi görmemektedir.

JAKO PAPAĞANLARININ ÖZELLİKLERİ

Jako papağanlarının dünya üzerindeki diğer türlerine göre beslenmek amacıyla daha fazla tercih edilmektedir. Bunun böyle olmasındaki en önemli sebeplerinin başında ise Jako papağanlarının sahip oldukları konuşma diğer bir ifadeyle sahip oldukları taklit yeteneği gelmektedir.Jako papağanları, diğer papağan türleriyle kıyaslandıklarında daha meraklı bir yapıya sahiptirler. Ayrıca diğer papağan türlerine göre daha şüpheci bir özellik barındırırlar. Jako papağanları çevreye karşı daha fazla güç ve güven kazanan bir tür olma özelliğine sahip durumdadır.

Jako papağanları genellikle olarak 20-25 yıl kadar yaşayabilirler. Bazı jako papağanları ise 70’li yaşlarına kadar da yaşayabilmektedir. Bu papağan türü bir hayli yeteneklidir. Bu özellikleri sayesinde sahiplerinin sesini çok daha iyi bir şekilde taklit edebilme ve ses tonlarına kadar benzetebilme başarısını göstermektedirler.Jako papağanlarının erkeği genellikle bir güvercin boyutuna sahiptir. Dişi olan Jako papağanları ise çok daha ufak bir boyuta sahiptir. Bu papağanların vücut tüyle gri renkte olup, ergin olanlarının ise kuyrukları açık kırmızı renktedir. Ergin olmayan Jako papağanlarının kuyrukları ise koyu kırmızı renge sahiptir. 1 yaşından küçük olan Jako papağanlarının gözleri siyah renktedir. 1 yaşını geçen Jako papağan türünün göz rengi ise gri rengine daha sonra da sarımsı bir renge dönüşür.