İzmir'de sosyal medyada terör propagandasına 13 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 şüphelinin sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK/PYD/YPG ve sol terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Buca, Konak, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Menemen ve Menderes ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.