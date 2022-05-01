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    Yaşamİzmir'de sosyal medyada terör propagandasına 13 gözaltı
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    İzmir'de sosyal medyada terör propagandasına 13 gözaltı

    İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK/PYD/YPG ve sol terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen 13 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    01.05.2022 - 12:01 | | Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)
    İzmir'de sosyal medyada terör propagandasına 13 gözaltı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 şüphelinin sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK/PYD/YPG ve sol terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Buca, Konak, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Menemen ve Menderes ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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