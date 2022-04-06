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    Yaşamİzmir'de orman yangını! Alevlere karadan müdahale ediliyor
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    İzmir'de orman yangını! Alevlere karadan müdahale ediliyor

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan müdahale ediliyor.

    06.04.2022 - 16:25 | | Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)
    İzmir'de orman yangını! Alevlere karadan müdahale ediliyor

    Ödemiş'in kırsal Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkiindeki ormanda saat 15.15 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı.

    Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer ve 3 de ilk müdahale aracı sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere karadan müdahale sürüyor.

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