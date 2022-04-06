İzmir'de orman yangını! Alevlere karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan müdahale ediliyor.
06.04.2022 - 16:25 | | Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)
Ödemiş'in kırsal Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkiindeki ormanda saat 15.15 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı.
Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer ve 3 de ilk müdahale aracı sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere karadan müdahale sürüyor.