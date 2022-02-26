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    Yaşamİzmir'de kan donduran kadın cinayeti! Her şeyi mektupta itiraf etti
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    İzmir'de kan donduran kadın cinayeti! Her şeyi mektupta itiraf etti

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, kendisini aldattığını düşündüğü karısını 7 yerinden bıçaklayarak ve boğazını keserek öldürdü. Karısını neden öldürdüğünü mektuba yazarak anlatan cinayet zanlısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    26.02.2022 - 02:35 | | İHA
    İzmir'de kan donduran kadın cinayeti! Her şeyi mektupta itiraf etti

    Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Süleyman Demirel Mahallesi 1013 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Alzheimer hastası olduğu öne sürülen emekli öğretmen Vedat Emekdar (59), muhasebeci olduğu öğrenilen eşi Vasfiye Emekdar (58) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan bıçak alan Vedat Emekdar, karısını sırt ve boyun kısmından defalarca bıçakladı. Yaralanan kadının yardım çığlığını duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri talihsiz kadını yerde hareketsiz yatarken gördü. Bıçakladığı eşinin başında duran Vedat Emekdar'ın da bileğini keserek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

    7 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, sırt ve boyun kısmından 7 kere bıçaklandığı tespit edilen Vasfiye Emekdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Vedat Emekdar, polis nezaretinde ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan Vedat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği bildirildi.

    Cinayeti neden işlediğini mektuba yazmış

    Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olay yerinde çeşitli incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda, Vedat Emekdar'ın bir mektup bıraktığı tespit edildi. İddiaya göre, Alzheimer hastası adamın, psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu nedenle verilen ilaçları kullanmadığını, çok az uyuduğunu ve eşi Vasfiye Emekdar'ın kendisini aldattığını, bu nedenle cinayeti işlediğini yazdığı öne sürüldü.

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