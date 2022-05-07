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    Yaşamİstanbul'da gece yarısı dehşet! Sokak ortasında öldürdü
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    İstanbul'da gece yarısı dehşet! Sokak ortasında öldürdü

    Esenyurt Yunus Emre Mahallesi’nde aralarında husumet olan taraflardan biri, diğerini silahla vurdu. Olayda ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    07.05.2022 - 00:53 | | İHA
    İstanbul'da gece yarısı dehşet! Sokak ortasında öldürdü

    Olay, gece saatlerinde Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 441. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki şahıs sokak ortasında tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle, kimliği henüz öğrenilemeyen şahıs, Orhan Arti isimli şahsa silahla ateş etti. Açılan 3 el ateş sonucu ağır yaralanan Orhan A., yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, sokakta emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

    Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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