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    Yaşamİstanbul’da film gibi rehine kurtarma operasyonu
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    İstanbul’da film gibi rehine kurtarma operasyonu

    Taksim Meydanı’nda dolaşan 2’si kadın 4 Nepal uyruklu şahıs, Pakistan uyruklu 6 gaspçı tarafından satır zoruyla kaçırıldı. Rehin tutuldukları evde 3 boyunca işkence gören Nepallilerin görüntülerini yakınlarına atan gaspçılar, 10 bin avro fidye istedi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, film gibi bir operasyonla rehineleri Eyüpsultan’da tutuldukları evden kurtardı. Evde çıkan satırlara ve tabancaya el konulurken, 6 gaspçı gözaltına alındı.

    26.04.2022 - 08:30 |
    İstanbul’da film gibi rehine kurtarma operasyonu

    Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nepal uyruklu arkadaşlar Nakul N., Chandramaya G., Laxmi T. ve Lal Bahadur C. meydanda dolaşmaya başladı. Bir süre sonra Nepallilerin yanına 6 Pakistan uyruklu şahıs yaklaştı. Nepallilere satır gösteren Pakistanlılar onları zorla alıkoyarak kaçırdı. Eyüpsultan’da bir eve kapattıkları rehinelere işkence eden Pakistanlılar, görüntülerini çekerek Nepallilerin yakını olan Nepal Dostluk ve Kültür Derneği’nden Nayandra C.’ye gönderip 10 bin avro fidye istedi.

    Satırla kaçırdılar, işkence edip 10 bin avro istediler


    Bunun üzerine C., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, C.’den gaspçılarla Taksim Meydanı’nda bir buluşma ayarlamasını istedi. Bunun üzerine fidyeyi hazırlayan Nayandra C., şüphelilerine meydanda buluşmak için beklemeye başlarken, Beyoğlu polisi ise çevrede önlem alarak uzaktan izlemeye başladı. Bir süre sonra buluşma yerine gelen Pakistanlı Ali H. ve Muhammed Ş., fidyeyi alacağı esnada Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, gözcülük yaptığı tespit edilen Asma M.’yi de gözaltına aldı.

    İstanbul’da film gibi rehine kurtarma operasyonu

    Beyoğlu polisinden film gibi operasyon

    Şahıslar emniyete götüren polis, ifadeleri doğrultusunda rehinelerin Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi’nde bir evde tutuldukları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nepallilerin tutulduğu adrese baskın düzenledi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda elleri arkadan bağlı olan rehinelerin başında silahla bekleyen 4 gaspçı, etkisiz hale getirildi. Rehinelerin ellerinin çözülmesinin ardından evde arama yapan Beyoğlu polisi, 2 satır ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Kurtarılan rehinelerden biri gözyaşlarına tutamazken elleri çözülür çözülmez su içti. Ekipleri görünce mutluluk yaşayan rehineleri Beyoğlu polisi, “İyi misiniz, korkmayın artık” diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

    Rehineler Türk polisine teşekkür etti

    Aramalarında ardından kurtarılan Nepalli rehineler ve Pakistanlı 6 gaspçı, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadeleri alınarak “gasp”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “kasten yaralama” ve “ateşli ve bıçaklı silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlemleri yapılan Ahmed A. (17), Hasan A. (35), Muhammed H. (25), Ali M. (21), Muhammed Ş. (30), Ali H. (16) ve Asma M. (23) adliyeye sevk edildi. Beyoğlu polisinin kurtardığı rehinelerin ise Türk polisine teşekkür ettiği öğrenildi.

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