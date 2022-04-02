°
Şehir seçiniz
    BİST2.2520.82EURO16.270.16USD14.690.13ALTIN908.82-0.54
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşamİstanbul, Kadıköy'de tedirgin eden görüntü! Hepsi ortaya çıktı, vatandaşlar şaşırdı
    HaberlerYaşam Haberleri İstanbul, Kadıköy'de tedirgin eden görüntü! Hepsi ortaya çıktı, vatandaşlar şaşırdı
    ABONE OL

    İstanbul, Kadıköy'de tedirgin eden görüntü! Hepsi ortaya çıktı, vatandaşlar şaşırdı

    Kadıköy'de Caddebostan sahilinde deniz yaklaşık 2 metre çekilirken, açıklarındaki bir bölgede yer yer kirlilik olduğu görüldü. Sahil havadan görüntülendi.

    02.04.2022 - 19:52 | | İHA
    İstanbul, Kadıköy'de tedirgin eden görüntü! Hepsi ortaya çıktı, vatandaşlar şaşırdı

    Caddebostan sahilinde denizin yaklaşık 2 metre kadar çekildiği gözlendi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin çekildiğini fark ettiklerinde şaşırdıklarını dile getirdi. Denizin çekildiği kıyıda ayrıca yer yer kirlilik oluştuğu da gözlendi. Deniz açıklarında bir bölgede kızıl renkli bir maddenin deniz yüzeyini kapladığı görüldü.

    “Birkaç gün önce daha iyiydi”

    Çok güzel bir günde sahilin bu durumda olmasına üzüldüğünü belirten vatandaş Özlem Zeren, "Çok güzel bir gün, ama çok üzüldük. Deniz her zamankinden 1,5-2 metre geriye çekilmiş durumda. Dalgalı deniz. Birkaç gün önce daha iyiydi, ama dalgalanmayla birlikte denizin üzerinde kirlilik oluşmuş. Müsilaj değil sanırım" dedi.

    Denizin çekildiği ve yer yer kirliliğin oluştuğu Caddebostan sahili havadan görüntülendi.

    İstanbul, Kadıköyde tedirgin eden görüntü Hepsi ortaya çıktı, vatandaşlar şaşırdı

    GÜNCEL HABERLER

    2 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

    2 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

    En zengin Türk belli oldu! Kârını 676 kat artırdı, işte serveti...

    En zengin Türk belli oldu! Kârını 676 kat artırdı, işte serveti...

    Ukraynalı gazeteci ölü bulundu

    Ukraynalı gazeteci ölü bulundu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

    2 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

    Sıradaki Haber
    En zengin Türk belli oldu! Kârını 676 kat artırdı, işte serveti...

    En zengin Türk belli oldu! Kârını 676 kat artırdı, işte serveti...

    Sıradaki Haber
    Ukraynalı gazeteci ölü bulundu

    Ukraynalı gazeteci ölü bulundu

    Sıradaki Haber
    Emeklilikte 3600 ve 8 Eylül 1999 detayı! SGK'ya başvurup paranızı alabilirsiniz, tazminat hakkı...

    Emeklilikte 3600 ve 8 Eylül 1999 detayı! SGK'ya başvurup paranızı alabilirsiniz, tazminat hakkı...

    Sıradaki Haber