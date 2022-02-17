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    Yaşamİki ilde saran cinsel ilişki ağı! Gözaltına alındılar
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    İki ilde saran cinsel ilişki ağı! Gözaltına alındılar

    Ankara ve Malatya’da eş zamanlı yapılan operasyonda insan ticareti yapma ve fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından gözaltına alınan 5 kişiden 3’tü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    17.02.2022 - 08:09 |
    İki ilde saran cinsel ilişki ağı! Gözaltına alındılar

    Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Malatya'da insan ticareti yaptıkları ve kadınları fuhuşa zorladıkları gerekçesiyle 9 adrese önceki gün eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda S. K., B. E., B. T., M. K. ve S. D. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S. K. ve B. E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; B. T., M. K. ve S. D. insan ticareti yapma ve fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İki ilde saran cinsel ilişki ağı Gözaltına alındılar

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