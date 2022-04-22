İğrenç olay! Annesine söyledi! Babası istismarda bulundu! Kayınvalide detayı ise herkesi şok etti

İzmit'te 2020 yılının sonlarında ortaya çıkan olayda, S.K. adlı kız çocuğu, annesine, babasının cinsel istismarına uğradığını söyledi. Annenin polise şikayetçi olmasıyla Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) ifadesi alınan S.K., babası Fatih K.'nin 2018 yılından sonra 10-15 kez kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. ÇİM raporunda çocuğun yaşı dolayısıyla cinselliğe dair bilmemesi gereken detayları bildiğinin belirtilmesi üzerine, cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede ifadelerine yer verilen anne ve yakın akrabalar, olayları çocuğun anlatımından öğrendiklerini, kendi gördükleri olay olmadığını söyledi.

İddianame, Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek 2021 yılının Ocak ayında yargılama başladı. Toplam 8 celse süren davanın karar duruşması, önceki gün görüldü. Duruşma salonunda tutuksuz yargılanan Fatih K. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Son savunması alınan sanık Fatih K., "Ben dindar bir ailenin oğluyum. Kimseye yan gözle bakmadım. Uzun süre din tedrisatı gördüm. Her evde geçimsizlik yaşanır. Benim evimde de vardı. Bizim evimiz hep eşimle tartışma konumuzdu. Oturduğumuz evi eşim hep istiyordu. Ayrıca son zamanlarda kayınvalidemin bana karşı davranışları değişmişti. Bana aşık olduğunu söylemişti. Ben kendisini reddedince 'Senden intikam alacağım' dedi sonrasında da bu olaylar ortaya çıktı. Çocuğum S.K., iki kelimeyi bir araya getiremeyen bir çocuktu. Ne oldu da benim hakkımda bu ifadelerde bulunuyor, anlamış değilim. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, işlenmesinde kullanılan araç, işlendiği zaman ve yer, sanığın suç işleme kastının yoğunluğu ve işlenen suçun önem ve değeri ile meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak Fatih K.'ye 10 yıl hapis cezası verdi. Sanığın suçu kızına karşı işlemiş olması nedeniyle ceza yarı oranında artırılarak 15 yıla çıkarıldı. Ayrıca suçun zincirleme şekilde, birden fazla kez işlenmiş olmasını dikkate alan mahkeme heyeti, Fatih K.'ye 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.