Himalayan kedisinin özellikleri nelerdir? Bakımı ve beslemesi nasıl yapılır?

Himalayan kedileri ruh halinizi algılar ve meraklıdırlar. Bu kediler canlı, samimi bir kişiliğe sahiptir. Çocuklarla ve diğer evcil hayvanlarla iyi anlaşırlar. Sevimli, eğlenceli bir arkadaş olurlar.

Birçok hastalık ve sağlık durumu genetiktir, yani evcil hayvanınızın cinsiyle ilişkilidir.

Tüm kediler gibi, Himalayalan kedileri de panleukopenia, calicivirus, rinotracheitis ve kuduz gibi aşılama ile önlenebilen bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı hassastır. Kedinizin bu hastalıklara yakalanma riski yüksektir, bu nedenle ilgili aşılara, tüm kediler için şiddetle tavsiye edilen çekirdek aşılar denir. Ayrıca, kedi lösemi virüsü gibi diğer tehlikeli hastalıklardan korunma sağlayan aşılar da mevcuttur.

Himalayan Kedisinin Bakımı ve Beslemesi Nasıl Yapılır?

Himalayan kedisi de diğer kedilerde olduğu gibi serbest zamanlı olarak yemeden hoşlanır. Himalayan kedileri genel olarak günde 11 ila 12 kez beslenir. Bu kedileri tüyleri uzun olduğu için düzenli olarak fırçalanmalıdır. Sakin ve tatlı huylu, dikkatinizin ve bağlılığınızın tadını çıkaran Himalayan kedilerini parazitlerden korumalısınız. Her türlü solucan ve böcek, içeride ve dışarıda Himalayan kedisinin vücudunu istila edebilir.

Pirelerden ve kenelerden kulak akarlarına kadar her şey cildini ve kulaklarını istila edebilir. Kancalı kurtlar, yuvarlak kurtlar, kalp kurtları ve kamçı kurtlar, vücut sistemine çeşitli şekillerde girebilir: kirli su içmek, kirli topraklarda yürümek veya enfekte bir sivrisinek tarafından ısırılmak enfekte olması için yeterlidir. Bu parazitlerden bazıları size veya bir aile üyesine bulaşabilir. Bu sorunları önlemek için kedinizin aşılarını zamanında yaptırmalısınız.

Himalayan Kedi Cinsi

Himalayan kedileri, diğer kedi cinslerinde olduğu gibi çiftleşmeye yatkındır. Himalayan kediniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri onu kısırlaştırmaktır. Evcil hayvanınızı kısırlaştırmak belirli kanser türlerinin olasılığını azaltır. Kısırlaştırma özellikle erkeklerde idrar püskürtme ve işaretleme davranışlarının oluşumunu azaltır.

Bu ameliyatın yapılması, evcil hayvanınız anestezi altındayken, muhtemel hastalıkların bazılarını tanımlamak için de bir şans verir. Ameliyattan önce rutin kan testi, anestezik veya cerrahi riski artıran yaygın sorunların belirlenmesine ve önlem alınmasına yardımcı olur.

Himalayan Kedisi Kaç Yıl Yaşar?

Himalayan kedileri 13 ila 15 yıl arasında yaşar. Kedinin ömrü nasıl bakıldığı ile doğrudan ilişkilidir. Himalayan kedilerinin sağlıklı bir ömür geçirebilmeleri için bakımlarının düzenli ve eksiksiz olarak yapılması gerekir. Kedinizin daha uzun yaşamasına, daha sağlıklı kalmasına ve yaşamı boyunca daha mutlu olmasına yardımcı olmak için evcil hayvanınızın rutin bakımını programınıza ekleyin.

Evcil hayvanınızı küçük bir çocuk gibi denetleyin. Himalayan kedilerinin;

- Her gün fırçalanması gereken uzun tüyleri vardır.

- Himalayanlar genellikle iyi dişlere sahiptir ve haftada en az iki kez fırçalayarak dişlerini mükemmel tutabilirsiniz.

- Kulaklarında haftalık olarak enfeksiyon belirtileri olup olmadığını kontrol edin ve gerektiğinde temizleyin.

- Himalayanların doğal avlanma ve keşfetme arzusunu uyaran günlük oyun saatlerine ihtiyacı vardır. Kedinizin aklını ve bedenini aktif tutmanız gerekir. Yoksa davranış sorunları geliştirebilir.

- Kedinizin yeterli miktarda su içmesi önemlidir. Kasesinden su içmezse, buz küpleri veya akan bir çeşmeden su içmesini sağlayın.

- Yaşına uygun yüksek kaliteli bir kedi maması ile besleyin.

- Yüksek aktiviteli oyuncaklarla etkileşime girerek kedinizin düzenli olarak egzersiz yapmasını sağlayın.