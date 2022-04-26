°
Şehir seçiniz
    BİST2.418-2.59EURO15.78-0.30USD14.800.23ALTIN906.490.51
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamHeybeliada'da denize lağım suyu karıştı
    HaberlerYaşam Haberleri Heybeliada'da denize lağım suyu karıştı
    ABONE OL

    Heybeliada'da denize lağım suyu karıştı

    Heybeliada’da derin deniz deşarj hattının patlamasıyla lağım suyu deniz suyuna karıştı. İSKİ’den edinilen bilgiye göre, 3 yıl önce basınca karşı dirençli boru ile yenilenen hat, balıkçı teknesinden demirlemek atılan çapa sonucu kırıldığı belirtildi.

    26.04.2022 - 16:50 | | DHA
    Heybeliada'da denize lağım suyu karıştı

    Heybeliada’da derin deniz deşarj hattı borusu patladı. İSKİ’ye ait borunun patlamasıyla lağım suyunun deniz suyunun üzerine çıktığı görüldü. Lağım sularının, yüzeye çıktığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Heybeliada’nın Yalova’ya bakan kısmında derin deniz deşarj hattında, bir balıkçı teknesinden atılan çapa ile kanalizasyonun denize boşaltıldığı boru hattı patladı. Görüntülerde borunun patlamasıyla lağım sularının çıktığı alandaki deniz renginin değişti. İSKİ’den edinilen bilgiye göre, 3 yıl önce basınca karşı dirençli boru ile yenilenen hat, atılan çapa sonucu kırıldı.

    İSKİ'den yapılan açıklamada, "Heybeliada'da Fransız Koyu olarak bilinen bölgede, bir teknenin çapa atması sonucu bölgede bulunan derin deniz deşarjı hasar görmüştür. Bahse konu hat, 3 yıl önce basınca dayanıklı HDPE borular kullanılarak yenilenmiştir. Meydana gelen hadisenin hemen ardından, dalgıçlarla hasar tespiti yapılmış ve hızla onarım çalışmalarına başlanmıştır." denildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Okullarla ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu: Artık zorunlu değil

    Okullarla ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu: Artık zorunlu değil

    Yalova'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

    Yalova'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Osman Kavala' tepkisi

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Osman Kavala' tepkisi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okullarla ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu: Artık zorunlu değil

    Okullarla ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu: Artık zorunlu değil

    Sıradaki Haber
    Sigortacılık ve özel emeklilik şikayet başvuru ve takibi ekranına neden girilmiyor? Kredi sigorta parası alma ekranı neden açılmıyor? e-Devlet kredi sigorta parası geri alma ekranı!

    Sigortacılık ve özel emeklilik şikayet başvuru ve takibi ekranına neden girilmiyor? Kredi sigorta parası alma ekranı neden açılmıyor? e-Devlet kredi sigorta parası geri alma ekranı!

    Sıradaki Haber
    Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

    Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

    Sıradaki Haber
    Borçlanarak emekli olunur mu? Ne zaman ve nasıl erken emekli olunabilir?

    Borçlanarak emekli olunur mu? Ne zaman ve nasıl erken emekli olunabilir?

    Sıradaki Haber