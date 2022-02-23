Hastasının darbettiği doktor: Üzerime oturup, boğmaya çalıştı, ölüyordum

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenimahalle Semt Polikliniği'nde meydana gelen olayda Feray Y., Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'a ilaç yazdırmak istedi. Dr. Bakar, rapor olmadan ilacı yazamayacağını söyledi. Feray Y. de raporu olduğunu ve eve gidip alacağını söyleyerek, odadan çıktıktan kısa süre sonra geri dönüp, Bakar'a saldırdı. Dr. Bakar, hastası tarafından başı masaya ve duvara vurularak, daha sonra üzerine oturularak, darbedildi. Hastane personeli tarafından kurtarılan Dr. Bakar, çalıştığı hastanede tedaviye alındı.

'BENİ MASAYA, DUVARA VURDU'

Hastanede tedavisi devam eden Dr. Ebru Ergin Bakar, DHA muhabirine telefonda konuştu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakar, "Saldırgan bana bunu sistematik bir şekilde yaptı. Öyle 'Öfkeyle vurayım, saçını çekeyim' olayı değil bu. Aslında tartışmanın çıkabilecek önemli bir konusu da yoktu ki içeride zaten güvenlik vardı. Daha önceden de bize girişi hiç yapılmamış bir hastaydı. Psikiyatri ilacı yazdırmak istedi. Hastaya gerekli açıklamaları yaptım; fakat sonra bana 'Psikiyatri raporum var' dedi ama raporu yanında yoktu. Ben de raporu getirmesini istedim. Ardından eşiyle birlikte raporunu getirmek için odadan çıktılar. O arada da içerideki güvenlik dışarı çıktı. Bu da güvenliğin dışarı çıkmasını fırsat bilip içeri girip, beni darbetti" dedi.

Saldırı nedeniyle ciddi kafa travması yaşadığını anlatan Bakar, "Masaya, duvara her yere vurdu beni. 5 dakika boyunca saldırdı. Üzerime oturdu ve beni boğmaya çalıştı. Nefes alamadım. Nefes alamadığım için ölüyordum zaten. Kadını üzerimden kaldırdılar. Yüzümün, karnımın üzerine ayrı ayrı oturup durdu. Güvenlikleri çağırdıktan sonra da beni tehdit etti" diye konuştu.

Olayın ardından Dr. Bakar ile Feray Y.'nin, hastane polisine, birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Doktor ve hastanın, soruşturma kapsamında savcılıkta ifade vereceği belirtildi.

BAKAN KOCA: YERLERİ HAPİSTİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olayla ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" demişti.

VALİLİK AÇIKLADI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Ankara Valiliği'nce, Dr. Ebru Ergin Bakar'a hastası tarafından yapılan saldırı ile ilgili adli soruşturma başlatıldığı açıklandı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hekimimize bir hasta tarafından yapılan menfur saldırıyla ilgili olarak fail hakkında gerekli adli soruşturma derhal başlatılmıştır. Valilik olarak saldırıyı nefretle kınar, konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.



DOKTORUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Dr. Ebru Ergin Bakar'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Bakar ifadesinde, Feray Y.’nin eşiyle birlikte muayene olmak için odasına geldiğini, kendisinden ilaç yazmasını istediğini; ancak talep ettiği ilaçların psikiyatrik ilaçlar olduğunu, yazma yetkisi bulunmadığını hastaya söylediğini aktardı. Bakar, "Feray Y. 'Benim psikiyatri raporum var bana yazabilirsin' dedi. Ben ise 'raporunuz varsa gidin getirin ilacınızı yazayım' dedim. Rapor getirmek için odadan çıktılar. Daha sonra Feray Y.'nin sisteme tanısını yazdığım esnada odama bağırarak geldi. Odamda koltuğumda oturduğum esnada, arkam dönüktü, saçlarımdan tutarak, 3-4 kez başımı masaya vurdu. Neye uğradığımı şaşırdım. Hastanın çekmesiyle yere düştüm. Başımın arkasını yere vurdum. Yerdeyken o şahıs üzerime çıktı, nefes almamı engelledi. Bacaklarıyla kollarıma bastırarak, burun kısmımla göğüs kısmımın arasına oturarak başımı tutup çevirerek 5-6 kez kafamı duvara vurdu. Sonrasında güvenlik görevlileri gelerek şahsı odadan çıkardılar" dedi.



HASTA DOKTORU SUÇLADI



Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Feray Y. ise migren ve fibromiyalji (kronik ağrı) rahatsızlığı olduğunu söyleyerek, doktoru suçladı. Feray Y. ifadesinde, "Sıram gelmesine rağmen benden sonra gelen 3 hastayı benden önce muayene etti. Beni bilerek bekletti. Ancak şahsa muhtaç olduğum ilaçlarımı almam gerektiği için bekledim. Kapısının önünde derdimi anlattım. Sistemden raporumu göremediğini söyledi. Ben de sağlık ocağında bile bu raporun görünürken kendisinin neden göremediğini sordum. İlaçları sürekli yazdırıyordum, bu zamana kadar hiç böyle bir problem yaşamamıştım. Art niyetli davrandığını bildiğim halde sakinliğimi koruyarak 'peki' dedim. Eşim raporu çıkarttırmak için eczaneye gitti, ben yine doktor hanımın kapısının önünde beklerken, kullandığım ilaçlarımı göstermek için ilaçlarımla birlikte odasına adım attım. Ancak tam ben masanın üzerine ilaçlarımı koyarken bana saldırdı. Ellerimin üzerini tutarak tırnaklarıyla çizdi. Kendisine doğru çekip suratımı da çizmek istemişti ki ben kendimi geri çekip elinden kurtuldum. Bu esnada beni güçlü çektiği için geri geri dengesini kaybedip sandalyeyle birlikte yere düştü. Sonra bağırmaya başladı. Bana bağırıp çağıran üzerime saldırıp ellerimi yaralayan görevini yapmayan ve kötüye kullanan ayrıca beni aşağılayan doktordan şikayetçiyim" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAVCIDAN TUTUKLAMA TALEBİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Feray Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Feray Y.'nin, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Ercan Poyraz tarafından ifadesi alındı. Feray Y., daha sonra 'görevi başındaki doktoru kasten yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza mahkemesine çıkarıldı. Savcılığın sevk yazısında, Feray Y.'nin ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet ettiğine de dikkat çekildi.