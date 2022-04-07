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    YaşamHamit Egemen neden öldü, intihar mı etti? Ölüm sebebi Müge Anlı tarafından açıklandı!
    HaberlerYaşam Haberleri Hamit Egemen neden öldü, intihar mı etti? Ölüm sebebi Müge Anlı tarafından açıklandı!
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    Hamit Egemen neden öldü, intihar mı etti? Ölüm sebebi Müge Anlı tarafından açıklandı!

    Hamit Egemen neden öldü, intihar mı etti? Hamit Egemen’in dün cansız bedenine ulaşıldı. Cuma günü saat 14.00 civarında kaldığı yurttan ayrılan Hamit Egemen, dışarı çıkıp biraz dolaşacağını belirttikten sonra bir daha da geri dönmemişti. İTÜ öğrencisi Hamit Egemen satın aldığı av tüfeği ile canına kıydı.

    07.04.2022 - 13:02 |
    Hamit Egemen neden öldü, intihar mı etti? Ölüm sebebi Müge Anlı tarafından açıklandı!

    1 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hamit Egemen (20) kayıplara karıştı. Egemen'in ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Gözyaşlarına boğulan aile fertleri, evlatlarının bulunması için yardım çağrısı yaptı. Ekipler ise genç adamı bulmak için çalışma başlattı. Egemen'in 13.36'da yurda giriş yaptığı, saat 14.00 sıralarında yurttan ayrıldığı ve yurdun yakınındaki Belgrad Ormanı'na giriş yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine; Egemen'in kaldığı yurdun çevresinde bulunan ormanda arama yapıldı. Acı haber ise dün alındı. Yurdun yakınındaki ormanda Egemen'in cansız bedenine ulaşıldı. Hamit Egemen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    HAMİT EGEMEN AV TÜFEĞİ İLE İNTİHAR ETMİŞ

    Müge Anlı ise bugünkü canlı yayında talihsiz gencin av tüfeği ile intihar ettiğini açıkladı. Egemen'in namluyu çenesine dayayıp tetiğe bastığı saptandı.

    HAMİT EGEMEN'İN PSİKOLOJİK SIKINTILARI VARDI

    Anlı, Hamit Egemen'in geçen yıldan bu yana psikolojik sıkıntılar yaşadığını anlattı. Anlı bu konuda aileleri de uyardı.

    Anlı, "Psikolojik sorunları umursamıyoruz. Çocuklarımızın tedavilerini ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

    Hamit Egemen neden öldü, intihar mı etti Ölüm sebebi Müge Anlı tarafından açıklandı

    HAMİT EGEMEN'İN AİLESİ YIKILDI

    Acı haberi alan Egemen Ailesi ise yıkıldı. Öte yandan talihsiz gencin bir arkadaşı ise sosyal medyadan duygu dolu bir paylaşım yaptı. Egemen'in arkadaşı şu ifadeleri kullandı:

    Yıllarımız hep beraber geçti. Beraber yürüdük, beraber eğlendik, beraber sevindik ama hiç beraber ağlamadık.

    Seninleyken her an mutluyduk. Ne birbirimizi üzdük ne kırdık ne de incittik. Çok zeki çocuktun, çok bilgili ve bilinçliydin

    Hamit Egemen neden öldü, intihar mı etti Ölüm sebebi Müge Anlı tarafından açıklandı

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