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    YaşamGüpegündüz şok eden olay! Genç kız platonik aşığı tarafından kaçırıldı
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    Güpegündüz şok eden olay! Genç kız platonik aşığı tarafından kaçırıldı

    Adana’da bir ilkokulda özel güvenlik olarak görev yapan genç kız platonik aşığı tarafından tabanca çekilerek zorla kaçırıldı.

    15.03.2022 - 10:28 | | İHA
    Güpegündüz şok eden olay! Genç kız platonik aşığı tarafından kaçırıldı

    Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hilal İ. (24) isimli özel güvenlik görevlisi çalıştığı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokuluna geldi. Mesaisine başlayan Hilal İ.’nin çalıştığı okulun önüne bir süre sonra siyah renkli bir otomobil geldi.

    Güpegündüz şok eden olay Genç kız platonik aşığı tarafından kaçırıldı

    İçinden inen ve Hilal İ.’ye platonik aşık olduğu öne sürülen E.A. okula girerek genç kızı kaçırmak istedi. Hilal İ. şahıstan kurtulmak için okulun bahçesinde koşmaya başladı ancak ayağı takılarak yere düştü. Bunun üzerine E.A., Hilal İ.’yi tutup tabancasını çekerek onu götürmeye başladı. Şahıs okulun bahçesinde iki el de havaya ateş ederek Hilal İ.’yi otomobile bindirdi. Platonik aşık kendilerini bekleyen arkadaşıyla birlikte güvenlik görevlisi Hilal İ.'yi kaçırdı. Bütün bu olanlara okulun bahçesinde top oynayan öğrenciler de şahit oldu.

    Çevredeki vatandaşlar hemen durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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