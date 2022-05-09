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    YaşamGündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi
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    Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde barakada nargile içen ve közünü söndürmeden ayrılan şahıslar yangın çıkmasına sebep oldu.

    09.05.2022 - 01:09 |
    Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi

    Olay, Deniz Mahallesi Osmanbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan barakadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevler arasında kalan barakaya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
    Ekipler, gündüz nargile içilen barakada yangının közden çıktığını tespit etti.

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