°
Şehir seçiniz
    BİST2.017-1.01EURO15.63-0.05USD13.79-0.08ALTIN842.770.66
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamGölde cansız bedeni bulunmuştu! Kimliği ortaya çıktı
    HaberlerYaşam Haberleri Gölde cansız bedeni bulunmuştu! Kimliği ortaya çıktı
    ABONE OL

    Gölde cansız bedeni bulunmuştu! Kimliği ortaya çıktı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde gölde bulunan kadın cesedinin 42 yaşındaki Yıldız Gülden'e ait olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde gölde bulunan kadın cesedinin Yıldız Gülden'e (42) ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    23.02.2022 - 00:35 |
    Gölde cansız bedeni bulunmuştu! Kimliği ortaya çıktı

    Olay, dün öğle saatlerinde ilçede bulunan Gölcük Gölü kıyısında meydana geldi. Piknik yapmak için göl kıyısına giden vatandaşlar, suda hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, boğulma sonucu öldüğü öne sürülen kadının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde gölde bulunan kadın cesedinin Yıldız Gülden'e (42) ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Tuzla'da iplik fabrikasında korkutan yangın

    Tuzla'da iplik fabrikasında korkutan yangın

    Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var

    Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var

    Bakan Koca'dan sağlık çalışanına şiddetle ilgili açıklama

    Bakan Koca'dan sağlık çalışanına şiddetle ilgili açıklama

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tuzla'da iplik fabrikasında korkutan yangın

    Tuzla'da iplik fabrikasında korkutan yangın

    Sıradaki Haber
    ABD Başkanı Biden'dan son dakika Rusya kararı! 'Keseceğiz' dedi ve duyurdu

    ABD Başkanı Biden'dan son dakika Rusya kararı! 'Keseceğiz' dedi ve duyurdu

    Sıradaki Haber
    Süper Loto sonuçları sorgulama: 22 Şubat Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 22 Şubat Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Sıradaki Haber
    SGK harekete geçti! Flaş detay ortaya çıktı, işveren için zorunlu ve...

    SGK harekete geçti! Flaş detay ortaya çıktı, işveren için zorunlu ve...

    Sıradaki Haber