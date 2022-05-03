Gazino çıkışı silahlar çekildi! Ölü ve yaralı...

Olay, saat 02.00 sıralarında, Arkacılar Mahallesi Gazinolar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, gazinodan çıkan ve alkollü oldukları öğrenilen Hayrettin G. ile Furkan Özdemir arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabancaların kullanıldığı kavgaya ikilinin yanlarındaki arkadaşları da dahil oldu. Kavgada Özdemir, vücudunun 4 yerine isabet eden mermilerle yaralandı. Arkadaşları, ağır yaralanan Özdemir'i otomobile bindirip, hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Kaymakçı Mahallesi'nde Ödemiş Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri ise yol kontrolünde Özdemir'in içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Özdemir, çağrılan sağlık ekibinin ambulansına nakledilerek Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, otomobildeki kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, olay yerinin sorumluluk alanlarında olması nedeniyle jandarmaya teslim edildi. Otomobildeki aramada bulunan 1 tabancaya da el koyuldu. Aynı olayda tabancayla yaralanan Hayrettin G. de Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Soruşturma başlatan jandarmanın, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.