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    YaşamFuhuş operasyonunda şok detaylar! Anne, baba, oğul ve gelinleri...
    HaberlerYaşam Haberleri Fuhuş operasyonunda şok detaylar! Anne, baba, oğul ve gelinleri...
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    Fuhuş operasyonunda şok detaylar! Anne, baba, oğul ve gelinleri...

    Ankara'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, aralarında anne, baba, oğul ve gelinlerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 16 kadın da kurtarıldı.

    29.03.2022 - 16:56 | | Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
    Fuhuş operasyonunda şok detaylar! Anne, baba, oğul ve gelinleri...

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçunu işledikleri belirlenen suç örgütü takibe alındı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından örgütün liderliğini yapan üvey baba H.Ş., anne N.Ş., oğlu D.D. ve gelinleri N.D. ile E.D., G.O., S.D., E.G., İ.E., A.E. ve G.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Şüphelilerin, il genelinde bulunan günübirlik evleri ve otelleri saatlik veya gecelik olarak kiralayarak 4'ü yabancı olmak üzere 16 kadını fuhşa zorladığı saptandı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 120 bin TL, 20 telefon hattı ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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