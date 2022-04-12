°
Şehir seçiniz
    BİST2.438-0.45EURO15.95-0.06USD14.670.11ALTIN926.060.53
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamFırında skandal görüntü! Yere dökülen unlardan lavaş yaptı
    HaberlerYaşam Haberleri Fırında skandal görüntü! Yere dökülen unlardan lavaş yaptı
    ABONE OL

    Fırında skandal görüntü! Yere dökülen unlardan lavaş yaptı

    Edirne’de bir çalışanın yere dökülen unları kürekle tekrar toplayıp lavaş yaptığı fırına 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

    12.04.2022 - 15:29 | | İHA
    Fırında skandal görüntü! Yere dökülen unlardan lavaş yaptı

    Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir lavaş fırınında yaşanan skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi. Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.
    Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Gazeteci Nurettin Kurt, son yolculuğuna uğurlandı

    Gazeteci Nurettin Kurt, son yolculuğuna uğurlandı

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın tepetaklak olacak! Altında görülmemiş tahmin! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın tepetaklak olacak! Altında görülmemiş tahmin! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Prof. Dr. Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı

    Prof. Dr. Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gazeteci Nurettin Kurt, son yolculuğuna uğurlandı

    Gazeteci Nurettin Kurt, son yolculuğuna uğurlandı

    Sıradaki Haber
    ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD’de enflasyon artarsa ne olur?

    ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD’de enflasyon artarsa ne olur?

    Sıradaki Haber
    Rusya: Hmelnitski ve Kiev yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu

    Rusya: Hmelnitski ve Kiev yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu

    Sıradaki Haber
    Bankalardan emeklilere promosyon fırsatı! 4.000 TL’ye kadar çıkıyor! Hangi banka ne kadar veriyor?

    Bankalardan emeklilere promosyon fırsatı! 4.000 TL’ye kadar çıkıyor! Hangi banka ne kadar veriyor?

    Sıradaki Haber