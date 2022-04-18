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    YaşamFeci kaza, midibüs sürücüsü hakimiyeti kaybetti! Ölüler ve yaralılar var!
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    Feci kaza, midibüs sürücüsü hakimiyeti kaybetti! Ölüler ve yaralılar var!

    Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada 1’i hamile kadın 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

    18.04.2022 - 19:39 | | Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman), (DHA)
    Feci kaza, midibüs sürücüsü hakimiyeti kaybetti! Ölüler ve yaralılar var!

    Kaza, akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AG 165 plakalı yolcu midibüsü, Midyat’tan Dargeçit ilçesine gitmek üzere yola çıktı. İçerisinde yolcuların bulunduğu midibüs, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Midibüs, yol kenarındaki kayaya çarptı.

    Feci kaza, midibüs sürücüsü hakimiyeti kaybetti Ölüler ve yaralılar var

     

    Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, midibüsteki yaralılara müdahale etti. Kazada 1’i hamile kadın 3 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gerçüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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