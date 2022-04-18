Evden kaçan kız kardeşi ile konuşmak isterken silahla dehşet saçtı!

Kastamonu’nun Araç ilçesinde Çay Mahallesi'nde 2020 yılının Aralık ayında meydana gelen olayda, bir şahıs ile evden kaçan kız kardeşi ile konuşmak isteyen T.G. ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.G., yanında bulundurduğu silahla 30 yaşındaki Kenan Özkan Hüsük’e ateş etti. Kurşunun hedefi olan Hüsük, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili T.G. ile kavgaya karıştığı tespit edilen A.G., Y.A. ve Y.G. gözaltına alındı. T.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



YARGILANMALARINA DEVAM EDİLDİ



Şahıslar hakkında 'basit yaralama', 'kasten yaralama', 'kasten öldürme', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından açılan dava, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Davada tutuklu sanık T.G.’nin avukatı yaptığı savunmada, “T.G., başka bir insana kaçan evli kız kardeşi için taraflarla görüşmeye gitmiştir. Amaç kız kardeşini alıp bu işten vazgeçirmektir. Odaya girer girmez T.G.’nin kafasına sopayla vurulmuştur. T.G. ise, bu sinirle tabancasını çekip öfkeyle ayaklara doğru ateş etmiştir. Y.G.’nin elinde sopayla T.G.’nin üzerine doğru koştuğu görülüyor. Bunu haber alan maktul Kenan Hüsük, eve gidiyor.

Hüsük’ün de elinde sopa ve tabanca vardır. Kenan’ın elinde net bir şekilde görüntülere bakıldığında silah görülüyor. Kenan’ın hususi bu olay için geldiği belli oluyor. Ayrıca mahalle sakinleri de elinde sopayla T.G.’nin üzerine geliyor. T.G. ise kaçıyor. Kaçarken ateş etmiyor. Ama bir yandan da ellerinde sopalarla sanığın üzerine geliyorlar. Sonra düşüyor ve yerde iken tekme atmaya başlıyorlar. Sonra bir el ateş ediyor, tekme ve tokattan kendisini korumak için. Bu olay neticesinde de Kenan hayatını kaybediyor. Burada meşru müdafaada bulunuyor. Görüntüler ve deliller toplandığında boğuşma esnasında ateş edildiği için Kenan ile de bir problemi yok. Bu yüzden eylem meşru müdafaa sınırlarında kalmıştır. Bu yüzden tahliyesini talep ediyorum. Çünkü uzun zamandır müvekkilimiz tutukludur” dedi.



Mahkeme heyeti, güvenlik kamerası görüntülerinin netleştirilmesi için gönderdiği Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığından raporun gelmemesi sebebiyle duruşmayı 4 Temmuz tarihine erteleyerek T.G.’nin de tutukluluğunun devamına karar verdi.