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    YaşamEşini öldürüp, intihara kalkışan emekli öğretmen tutuklandı
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    Eşini öldürüp, intihara kalkışan emekli öğretmen tutuklandı

    Bursa'da, eşi Aynur Karayün’ü (62) 4 bıçak darbesiyle öldürüp, intihar girişiminde bulunan emekli öğretmen Yusuf Karayün (70), tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karayün’ün, emniyette ve adliyede susma hakkını kullandığı öğrenildi.

    29.03.2022 - 15:29 | | DHA

    Olay, 26 Mart’ta, Karacabey ilçesi Runguçpaşa Mahallesi Yüksel Arda Sokak'ta meydana geldi. Emekli öğretmen Yusuf Karayün ile eşi Aynur Karayün tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Yusuf Karayün, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Daha sonra aynı bıçakla intihara kalkışan Karayün, yaralı halde polisi arayıp, ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, Aynur Karayün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Karayün ise daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    SUSMA HAKKINI KULLANDI

    Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf Karayün, Karacabey Adliyesi’ne sevk edildi. Karayün, ‘kasten öldürme’ suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Karayün’ün, emniyet ile adliyede susma hakkını kullandığı, ifade vermediği öğrenildi.

    CİNAYETTEN KISA SÜRE ÖNCE BARIŞMIŞLAR

    Öte yandan Yusuf Karayün'ün, Aynur Karayün ile ikinci evliliğini yaptığı, ilk evliliğinden 1 çocuğunun olduğu belirtildi. Çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladığı, cinayetten kısa süre önce de tekrar barıştıkları öğrenildi

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