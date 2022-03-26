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    YaşamEşini defalarca bıçaklayarak öldürdü! İntihara kalkıştı
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    Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü! İntihara kalkıştı

    Bursa'da emekli öğretmen Yusuf Karayün (70), tartıştığı eşi Aynur Karayün'ü (62) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından, kendisini de bıçaklayıp intihara kalkışan Karayün, ağır yaralandı.

    26.03.2022 - 14:54 | | DHA
    Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü! İntihara kalkıştı

    Olay, saat 02.00 sıralarında, Karacabey ilçesi Runguçpaşa Mahallesi Yüksel Arda Sokak'ta meydana geldi. Emekli öğretmen Yusuf Karayün ile eşi Aynur Karayün arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Yusuf Karayün, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ardından aynı bıçakla intihara kalkışan Yusuf Karayün, yaralı halde polisi arayıp kendisini ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Aynur Karayün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

     SAĞLIK DURUMU CİDDİ

    Ağır yaralı halde Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Karayün ise buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf Karayün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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