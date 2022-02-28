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    YaşamEsenyurt'ta metrobüs kazası; 7 yolcu yaralandı
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    Esenyurt'ta metrobüs kazası; 7 yolcu yaralandı

    Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında frenleri tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralandı.

    28.02.2022 - 16:44 | | Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
    Esenyurt'ta metrobüs kazası; 7 yolcu yaralandı

    Kaza saat 15.00 sıralarında Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde giden 34 TN 2891 plakalı metrobüsün iddiaya göre frenleri tutmayınca önündeki başka bir metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralanırken metrobüste hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolculardan bazıları metrobüs üst geçidinden yürüyerek D-100 yanyolda bekleyen ambulanslara bindirildi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan metrobüs, güvenli bölgeye çekildi. Polis ve itfaiye ekipleri kaza sonrası metrobüs durağında incelemelerde bulundu. 

    Esenyurtta metrobüs kazası; 7 yolcu yaralandı

     

     

     

     

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