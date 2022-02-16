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    YaşamErzurum’da muhteşem doğa olayı! Gören telefonuna sarıldı
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    Erzurum’da muhteşem doğa olayı! Gören telefonuna sarıldı

     Erzurum’da güneşin etrafında oluşan ve gökkuşağını andıran halka görenleri hayrete düşürdü. Palandöken Dağı'nın zirvesinde kayak yapan yüzlerce yerli ve yabancı turist manzara karşısında mest oldu.

    16.02.2022 - 09:51 |
    Erzurum’da muhteşem doğa olayı! Gören telefonuna sarıldı

    Erzurum’da dün öğlen saatlerinde güneşin çevresinde oluşan halka görenleri kendine hayran bıraktı. 3200 rakımlı Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesinde kayak yapan yerli ve yabancı turistler, aniden güneş etrafında oluşan ve gökkuşağına benzeyen halkayı görünce telefonlarına sarıldı.

    Kayak yapan herkesin kayağa mola vererek izlediği bu muhteşem doğa olayı hayran bıraktı. Telefonlarıyla o anları saniye saniye kaydeden kayakseverler, fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

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