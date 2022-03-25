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    YaşamEdirne’de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın yapıldı
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    Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın yapıldı

    Edirne’de uyuşturucu satıcılarına yönelik 11 adrese gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    25.03.2022 - 08:37 |
    Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın yapıldı

    Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen 11 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

    Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın yapıldı

    Narkotik eğitimli polis köpeği didik didik aradı

    Günlük bakımı ve eğitimi büyük bir titizlikle yapılan hassas burunlu narkotik eğitimli polis köpeğinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucuya geçit verilmedi. Operasyon gerçekleştirilen evler ve şüpheli araçlar didik didik arandı. Operasyonda, çeşitli miktarlarda eroin, kokain, esrar ve captagon, 915,31 gram skunk, 166,77 gram metamfetamin, 2,57 gram bonzai uyuşturucu maddeleriyle, uyuşturucudan elde edilen 40 bin 545 TL ve 170 Euro ele geçirildi.

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