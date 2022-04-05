°
Şehir seçiniz
    BİST2.3351.01EURO16.120.08USD14.720.35ALTIN918.680.67
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamDoktor eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
    HaberlerYaşam Haberleri Doktor eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
    ABONE OL

    Doktor eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

    Ankara'da, 9 aylık eşi kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı (47) bıçaklayarak öldüren, oğlu A.A.'yı (16) da darbedip, bodrum kata kilitleyen Mehmet Erdoğan'ın (45) tutuklu yargılandığı davada savcı, mütalaa verdi. Erdoğan'ın 'eşi kasten öldürme'den ağırlaştırılmış ömür boyu, 2 suçtan da 34 yıla kadar hapsi istendi.

    05.04.2022 - 15:40 | | Özkan ARSLAN/ ANKARA, (DHA)
    Doktor eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

    Mehmet Erdoğan, ikinci evliliğini yaptığı, 9 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı 9 Mayıs 2021'de, Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştıktan sonra bıçakla öldürdü. Erdoğan, cinayetten önce de eşinin ilk evliliğinden olan oğlu A.A.'yı dövüp, ellerini ve ayaklarını bağlayarak bodrum kattaki depoya kilitledi.

    Erdoğan, eşine ait otomobille kaçarken, olay da A.A.'nın ellerindeki ipi çözüp, dışarı çıkarak yardım istemesi üzerine ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan Erdoğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sonunda Erdoğan hakkında 'eşi kasten öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' ağırlaştırılmış ömür boyu ve 26 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ANNELER GÜNÜ MESAJI ATMIŞ

    Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Zeynep Erdoğan’ın doktor arkadaşı tanık olarak dinlendi. Tanık, olaydan önce sanıkla arkadaşı Erdoğan’ın arasının bozuk olduğunu, sanığın Erdoğan’dan sürekli para aldığını ve geri ödemediğini söyledi. Zeynep Erdoğan’ın sanıktan kurtulmaya çalıştığını ve boşanma davası açtığını söyleyen tanık, "9 Mayıs günü Zeynep’e Anneler Günü için mesaj attım. Karşılığında da bana Anneler Günü'mü kutlayan mesaj gönderdi. Ancak aynı akşam teyzesinin kızı arayarak Zeynep’in öldüğünü söyledi. Mesajı sanığın Zeynep’i öldürdükten sonra onun telefonundan attığını öğrendim" dedi.  

    SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI

    Tanık ifadesine karşı tarafların beyanları alındıktan sonra savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın, eşi Zeynep Erdoğan'ı tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdüğünü, daha sonra da delilleri yok etmek için oğlu A.A.’nın başına sert cisimle vurarak beyin kanaması geçirmesine neden olduğunu, baygın haldeyken domuz bağı ile bağlayarak evin bodrum katına kilitleyip, kaçtığını söyledi. Savcı, bu nedenle sanığın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, A.A.'ya karşı eylemleri nedeniyle de 'öldürmeye teşebbüs' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

    Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

    Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındılar
    İlgili Haber
    Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındılar
    Avcılar’da göl kenarında ceset bulundu
    İlgili Haber
    Avcılar’da göl kenarında ceset bulundu
    Gaziantep'te 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçti
    İlgili Haber
    Gaziantep'te 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçti

      GÜNCEL HABERLER

      AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

      AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

      Thodex iddianamesi kabul edildi

      Thodex iddianamesi kabul edildi

      Rusya'nın, Mikolayiv'deki çocuk hastanesini hedef aldığı anlar ortaya çıktı

      Rusya'nın, Mikolayiv'deki çocuk hastanesini hedef aldığı anlar ortaya çıktı

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Thodex iddianamesi kabul edildi

      Thodex iddianamesi kabul edildi

      Sıradaki Haber
      Rusya'nın, Mikolayiv'deki çocuk hastanesini hedef aldığı anlar ortaya çıktı

      Rusya'nın, Mikolayiv'deki çocuk hastanesini hedef aldığı anlar ortaya çıktı

      Sıradaki Haber
      Rize- Artvin Havalimanı’nda test uçuşu ertelendi

      Rize- Artvin Havalimanı’nda test uçuşu ertelendi

      Sıradaki Haber
      Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? MEB ek ders ile ilgili sorulara açıklık getirdi!

      Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? MEB ek ders ile ilgili sorulara açıklık getirdi!

      Sıradaki Haber