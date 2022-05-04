Diyarbakır'daki kanlı pusuda yeni detaylar! Ailenin tamamını katletmek için...

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi'nde meydana gelen olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Bayram ziyareti için kayınbabasına ziyarete giden iki bacanak, ziyaretlerini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde kent merkezine dönmek için yola çıktı. Önde olan 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken iddiaya göre, üç kişi tarafından çapraz ateşe alındı. Otomobildeki Garibe ve Abdurrahman D., (48) ile çocukları Nayime, Mahir (6) ve Songül D., (14) ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe D. ile kızı Nayime kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı ameliyata alınarak tedavi altına alındı.

Buyuransu Mahalle muhtarı Çelebi Çadırcı’dan edinilen bilgilere göre, yaralılardan Abdurrahman D.’nin güvenlik güçlerine verdiği ilk ifade ile Topraktaş Mahallesinden 6 kişi, Buyuransu Mahallesinden 3 kişi olmak üzere toplamda 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

"AİLENİN TAMAMINI KATLETMEK İÇİN..."

Hayatını kaybedenlerin akrabalarından Muhsin Tan, akrabalarının dün akşam kayınbabası güle bayram ziyaretine geldiğini söyledi.

Bayramlaşma bittikten sonra eve döndüklerini aktaran Tan, "Köy çıkışında çapraz ateşe tutuyorlar. Ailenin tamamını katletmek için. İki bacanak peş peşe çıkıyorlar. Tarama yapılınca ikinci aracın ışığı görülünce katiller kaçıyorlar. İki ölümüz var. Defin yaptık. Geri kalan aile fertleri kimi buraya geldi. Kimi de hastanede yaralılarını bekliyorlar. Allah koymasın diyoruz. Konuyu henüz hiç kimse bilmiyor" dedi.