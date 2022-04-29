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    DiyarbakÄ±r'da minibüs devrildi: 11 yaralÄ±

    DiyarbakÄ±r-Silvan karayolunda, minibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucuÂ 4Ã¼ aÄŸÄ±r 11 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

    29.04.2022 - 20:21 | | Burak EMEK- Ä°hsan YILMAZ/ DÄ°YARBAKIR, (DHA)
    DiyarbakÄ±r'da minibüs devrildi: 11 yaralÄ±

    Kaza, akÅŸam saatlerinde DiyarbakÄ±r- Silvan karayolunun 33Ã¼ncÃ¼ kilometresinde bulunan kÄ±rsal Alabal kÃ¶yÃ¼ civarÄ±nda meydana geldi. PlakasÄ± ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ã¶ÄŸrenilmeyen bir minibÃ¼s, kent merkezine doÄŸru seyirÂ halindeykenÂ sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuÂ yoldan Ã§Ä±ktÄ±. Yan yatan minibÃ¼se yoldan geÃ§en sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler yardÄ±m etti. Durumun bildirilmesi Ã¼zerine olay yerine ambulans, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen ekipler, yaralÄ±lara mÃ¼dahale etti. 4Ã¼ aÄŸÄ±r 11 yaralÄ± olay yerinde yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan kentteki Ã§eÅŸitli hastanelere sevk edildi. Yan yatanÂ minibÃ¼s, jandarma ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonrasÄ±nda bÃ¶lgeye Ã§aÄŸrÄ±lan Ã§ekiciyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

    JandarmanÄ±n araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi kazada yaralanan 4Ã¼ aÄŸÄ±r 11 yaralÄ±nÄ±n hastanedeki tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.

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