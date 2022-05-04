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    YaşamDiyarbakır'da araca silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var
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    Diyarbakır'da araca silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

    Diyarbakır’da yaylım ateşine tutulan otomobilde 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

    04.05.2022 - 00:58 | | İHA
    Diyarbakır'da araca silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

    Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şahıs veya şahıslar tarafından 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken yaylım ateşine tutuldu. Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan anne ve kızı G.D., N.D., ve bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

    Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Diyarbakırda araca silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

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